Les deux clubs vont collaborer au niveau de la formation avec la création d’une association des jeunes où le club hennuyer remplacera Soignies.

Si sur les terrains de football c’est le calme plat, dans les coulisses de certains clubs cela travaille sec pour préparer la prochaine saison. C’est le cas de la Royale Union Sportive Rebecquoise (D2 amateurs) et du FC Enghiennois (P2 Hainaut) qui vont collaborer au niveau de la formation des jeunes dès l’été prochain en mettant en place ce qu’on appelle dans le jargon technique, une association des jeunes. Une association que le club brabançon avait cette saison avec un autre club hennuyer, le Royal Soignies Sports, mais celle-ci n’a pas été reconduite, de commun accord. Il n’est pas toujours facile de faire collaborer dans un même projet des personnes qui tiennent à l’indépendance de leur club.

La question qu’on peut se poser est pourquoi Rebecq et Enghien, où le président brabançon Thierry Demolie avait pensé investir avant de jeter son dévolu sur Rebecq il y a quelques années, veulent collaborer ? Victime de son succès ces dernières années avec un centre de formation labellisé trois étoiles, Rebecq est en manque de place et de terrains. Pouvoir utiliser les nouveaux synthétiques du club hennuyer (distant de 11 kilomètres du complexe de Rebecq) serait un atout. Du côté du FC Enghiennois, ces nouveaux terrains vus comme une aubaine dans un premier temps pour la formation des jeunes pourraient se transformer à l’avenir en problème financier puisque le Nautisport qui loue les surfaces a décidé d’augmenter le prix de la location. Un coût supplémentaire qui pourrait être difficile à gérer par le club qui se verrait dans l’obligation d’augmenter, notamment, les cotisations. Avec ce nouvel accord, les frais de location seraient partagés équitablement entre les deux clubs. Profiter de l’expertise de Rebecq dans la formation des jeunes serait aussi un bel atout pour Enghien. D’ailleurs, le club hennuyer va créer au sein de sa propre structure une école du foot (l’école des Titjes) qui reprendra la méthodologie utilisée à Rebecq (Alpha Foot) avec un responsable (Claude Mertens) qui sera en contact avec le directeur technique de Rebecq.

Dans les faits, les deux clubs vont donc mettre en place une association de jeunes. Qu’est-ce que cela implique ? Les jeunes de chaque club resteront affiliés à leur entité d’origine mais pourront à partir des U12 bouger au sein de l’association en cours de saison. Enghien devrait aligner au moins une équipe dans chaque catégorie en semi-provinciaux et Rebecq des provinciaux jusqu’en U11 et des interprovinciaux des U12 au U19. Au départ de la nouvelle saison, chaque club devrait conserver ses joueurs. Mais ensuite, sur papier, un jeune pourrait, par exemple, évoluer avec l’équipe U15 de Rebecq (les A) un samedi et avec les U15 d’Enghien (Les B) le week-end suivant. Une harmonisation des cotisations (290 euros à Enghien et 395 à Rebecq cette saison mais avec un paquetage bien plus important chez les Brabançons) et des indemnisations des entraîneurs serait aussi mise en place.

Si du côté de Rebecq, ce système d’association des jeunes est déjà connu suite à l’expérience de l’École de foot des Carrières avec Soignies, ce sera une première pour le club d’Enghien qui devra répondre aux nombreuses interrogations des parents. Est-ce que tous les enfants auront encore la possibilité de jouer ? Est-ce qu’un temps de jeu minimum sera toujours garanti pour chaque enfant ? Est-ce que deux clubs aux philosophies différentes pourront travailler main dans la main ? L’avenir nous le dira.

Enfin, pour rentabiliser l’utilisation des synthétiques, les deux clubs vont créer une académie qui se nommera A8, le nom de l’autoroute qui relie Rebecq et Enghien. Celle-ci proposera des entraînements supplémentaires payants. Une académie qui sera ouverte aux joueurs des deux clubs mais aussi à des joueurs extérieurs.