Football féminin: Le staff de l'AFC Tubize est connu © AFC Tubize Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Alex Bastin, Steve Bex , Rudy Chirishungu et Naïm Aarab encadreront la nouvelle équipe féminine des Sang et Or.



Il y a quelques semaines, les nouveaux dirigeants de l'AFC Tubize avaient fait part de leur intention de lancer une section féminine. Depuis, le projet a bien évolué et le club vient même de dévoilé la composition du staff de sa toute nouvelle équipe féminine où l'on retrouvera Alex Bastin, Steve Bex , Rudy Chirishungu et Naïm Aarab. "Nous leur souhaitons la bienvenue et sommes convaincus que notre équipe féminine évoluera rapidement grâce à ce mix d’expérience et de professionnalisme", indique le club.



T1 : Alex Bastin

"Fort d’une belle expérience en tant que coach principal et/ou adjoint à Tollembeek, Linkebeek ou au VK Berchem, aussi bien chez les femmes que chez les hommes et tant en grand foot qu’en futsal, Alex nous apportera sa science du foot pour mener notre équipe au plus haut."



T2 : Steve Bex

"Après un parcours en tant que coach, préparateur et professeur d’éducation physique, Steve nous rejoint en tant qu’adjoint d’Alex pour nous apporter sa rigueur. Ces deux-là ne forment qu’un et on a déjà hâte d’en voir les fruits sur le terrain."



Team manager : Rudy Chirishungu

"Grâce à ses passages par Saint-Trond, le RWDM, le Nseth Berchem ou actuellement à Renaix en tant que joueur, Rudy nous apportera sa connaissance du foot et de la formation de jeunes talents."



Ambassadeur : Naïm Aarab

"On ne le présente plus à Tubize, notre capitaine soutiendra l’équipe féminine et leur distillera de précieux conseils glanés tout au long de sa carrière."