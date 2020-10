Après cinq ans à l’étranger, le Brabançon formé à Guibertin rejoue en Belgique.

Le week-end dernier, François Lecat a renoué avec l’Euromillions Volley League, une compétition qui reprenait ses droits avec la première surprise de la saison et la défaite d’Alost, premier de la phase régulière la saison dernière, face à Menin en cinq sets.

Candidat au titre, Alost a accueilli cet été François Lecat. Après cinq saisons à l’étranger (quatre en Italie à Vérone, Vibo Valentia et la saison dernière Calci ; et une à Narbonne), le Brabançon Wallon a décidé de revenir presqu’à la maison, Alost ayant en effet un peu pris le relais d’Asse-Lennik où il avait déjà joué.

“Le contexte sanitaire a fait partie de l’équation mais pas seulement”, raconte François. “J’avais d’autres opportunités sur la table mais le projet d’Alost était très intéressant. Ce n’est pas un choix par défaut. Le projet me plaisait vraiment. Le niveau n’est pas vraiment hiérarchisé en Belgique mais c’est vrai qu’Alost, Roulers et Maaseik évoluent un cran au dessus en termes de professionnalisme… même si on a perdu contre Menin.”

À 27 ans, l’attaquant-réceptionneur vient amener son expérience d’un championnat considéré comme l’un des plus relevé d’Europe dans une équipe qui compte en ses rangs deux médaillés de bronze au récent Championnat d’Europe U20.