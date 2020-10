Avec six mois de retard sur la programmation initiale, la finale de Coupe de Belgique se dispute ce samedi à Courtrai entre Phantoms Boom et Castors Braine. Passés de la P2 anversoise à la Top Division Women 1 en cinq années, les Phantoms et leur école de formation sont un OVNI dans le paysage basketballistique. Devant 600 personnes, la jeunesse anversoise tentera de faire douter le groupe pro brainois. Malgré un effectif qui a changé à 90 %, les Brabançonnes partiront favorites dans leur quête d’une cinquième Coupe de Belgique. Fred Dusart, le coach brainois se focalise sur la progression de son groupe.



Le test de la semaine passée face à Namur (NdlR 62-62), vous le jugez concluant ?



“Namur s’est montré plus expérimenté et plus patient que nous. Je crois qu’aucun des staffs n’avait eu le temps de scouter son adversaire. Je suis satisfait car ce n’était pas forcément un match amical.