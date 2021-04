Quelle triste saison ! Pour les protagonistes brabançons et namurois de la finale des playoffs, la fin de celle-ci devait être une apothéose. Sans public et avec la multiplication de cas Covid dans les rangs brainois, elle risque bien de ressembler à un simulacre de compétition. Avec une blessure longue durée (ligaments croisés du genou pour Hambursin) et trois cas de Covid (le dernier renseigné mercredi), les Castors vivent des heures sombres.

Au départ des situations médicales à Braine et après consultation du médecin de l’équipe nationale, la fédération a donc décidé d’annuler les rencontres prévues vendredi à Namur et dimanche à la salle André Renauld. Ces première et seconde manches sont remplacées par une seule rencontre, un test-match décisif qui devrait avoir lieu mercredi à Braine, mieux classé que les Namuroises (3es) à l’issue de la phase classique.

Le conditionnel reste de mise. (...)