Les Castors se déplacent chez un club et dans un championnat qui n’ont pas de secret pour le coach français.

Si vous êtes à 90 % de vos moyens dans le championnat français, vous perdez la rencontre."

Fred Dusart a dû être dépaysé quand il est arrivé en Belgique où la Top Division Women 1 fait davantage figure de promenade de santé que de parcours du combattant.

Issu de la Ligue féminine de basket (le championnat élite et professionnel français où il a œuvré plus d’une décennie à la formation des jeunes et au coaching pro sous les couleurs de Villeneuve d’Ascq), le Nordiste a vu les équipes se bonifier et les budgets augmenter.

Il y a cinq mois, lors de la conférence de rentrée où il était présenté à la presse belge, le coach français confiait : "Bourges, Lyon et Lattes-Montpellier, ce sont probablement les trois meilleures équipes présentées par la France en EuroLeague. La LFB est devenue le second championnat le plus attirant financièrement pour les étrangères. Cela se ressent au niveau du recrutement. C’est vraiment du haut niveau. La LFB est l’un des meilleurs championnats européens du moment." (...)