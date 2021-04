Frédéric Davister (ex Walhain) reprend la présidence d'un club dans le Namurois Brabant Wallon Sébastien Sterpigny L'ancien président du Wallonia Walhain reprend du service à l’Union Bossière-Gembloux, club de P2 Namur. © D. R.

Depuis qu'il avait cédé le Wallonia Walhain à l'entourage de Jason Denayer en avril 2018, Frédéric Davister avait pris ses distances avec le monde du football. Si son nom a circulé il y a de cela quelques semaines au FC Walhain, c'est finalement dans le Namurois que l'ancien président du Wallonia va renouer avec le monde du ballon rond puisqu'il prend la présidence de l’Union Bossière-Gembloux, club évoluant en P2 namuroise.



"L’équipe dirigeante sera emmenée par Frédéric Davister, bien connu dans le milieu, en tant qu’ex-président de Walhain où il avait pris la succession de Francis Sprimont. Il a été charmé par le projet de cette fusion et domicilié dans l’entité il avait envie de relever un nouveau challenge sportif novateur et d’envergure, il a rapidement adhéré à notre vision sportive à moyen et à long terme et a accepté de se joindre à nous afin de nous aider à accomplir nos objectifs", a indiqué le club fusionné dans son communiqué.