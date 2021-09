Au complet depuis un peu plus d’une semaine, le club de Braine a commencé sa préparation. S’il est difficile de pouvoir déjà tirer des enseignements, un constat s’impose dans ce noyau rajeuni qui ne compte que quatre joueuses - dont la jeune Samsam - sur les douze, ayant porté la vareuse brainoise la saison dernière. Après avoir disputé un tournoi à Liège (qu’elles ont remporté) vendredi et samedi dernier, les Brainoises ont pris la route de Vireux-Wallerand dans les Ardennes françaises pour trois jours de mise au vert. L’occasion de faire le point avec le coach.

Frédéric Dusart, après un peu plus d’une semaine d’entraînement, quelle est votre vision de cette équipe ?

"On a voulu remplacer poste pour poste puisqu’on n’a pas su garder certaines filles pour des raisons budgétaires. On est hyper rajeunis. On passe de Marjorie Carpréaux à Sam Van Buggenhout, donc on perd quatorze ans. L’enseignement de la première semaine est qu’on aura un style de jeu qui sera totalement différent de l’an dernier parce qu’on est plus portés vers l’extérieur alors que l’an dernier, on était très portés vers l’intérieur. Là, on a recruté avec Aislinn Konig, Jessica Lindstrom et Sam Van Buggenhout des joueuses extérieures un peu plus scoreuses et qui font preuve de plus d’adresse.

(...)