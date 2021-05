"L’image que je retiendrai de cette saison ? Notre dernière victoire, la 2e manche face à Liège, avec les joueuses qui dansent à la fin sur le terrain, dans notre salle. Il y avait déjà des absentes dans le groupe, ça prouve à la fois la solidarité et la force collective du groupe."

Une chance que Frédéric Dusart n’a pas de cheveux sur le crâne car, à l’issue de cette saison, il les aurait perdus ou son cuir chevelu aurait blanchi. "Malgré une saison saccadée, on a été relativement épargnés par les blessures et le Covid. Et puis il y a eu les dernières semaines…"

Outre le tragique dénouement qui a vu les Castors céder les lauriers aux Namuroises en raison du règlement, la campagne fut compliquée mais son groupe a su faire face.