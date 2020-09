Après de nombreux mois d’arrêt, les championnats de foot en salle reprennent leurs droits ce vendredi, tant à l’échelon national que provincial. Une reprise qui se fera en respectant un protocole très strict. "Nous avons essayé de mettre sur pied un protocole en lisant entre les lignes des consignes données pour le sport. Ce fut une tâche très compliquée car nous avons reçu les directives moins d’une semaine avant le début du championnat. Ce sera certainement la saison la plus délicate et compliquée, mais le plus important, c’est que les championnats ont bien lieu", confie Serge De Grève, le secrétaire de la LFFS pour Bruxelles et le Brabant wallon.