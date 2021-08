Du haut de ses 17 ans, Gabriel Felipe Alexandre de Paula est le petit jeune du groupe à Jodoigne. Arrivé cet été après avoir effectué sa formation à Saint-Trond, le Brésilien s’est rapidement fait une place au sein de l’effectif de Christophe Kinet. Très vite, ses qualités ont fait oublier son âge à tout le monde et le flanc offensif était même titulaire le week-end dernier face à Braine en Coupe de Belgique. Un jeune à suivre de près, qui se montre très ambitieux, tout en gardant la tête sur les épaules.

Gabriel, une titularisation, un but et une qualification la semaine dernière à Braine, on vous suppose heureux ?