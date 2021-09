Le rugby reprend ses droits ce week-end. Après de longs mois d’absence, les joueurs vont pouvoir à nouveau fouler les pelouses et retrouver l’excitation de la compétition. Mais après une année marquée par le Covid, cette reprise est pleine d’inconnues dans le chef de l’ensemble des clubs, de quoi nous offrir une reprise plus indécise que jamais, notamment en D1. Les instances aussi partent dans l’inconnue avec un Covid qui a fait des dégâts dans les clubs et de nombreux jeunes qu’il faudra faire revenir vers le rugby. Entretien avec Muriel Cottave-Claudet présidente de la LBFR et du Kituro.

Présidente, quel est l’état d’esprit général à l’aube de cette nouvelle saison ?