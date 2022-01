Que ce soit en P1 ou en P2, l’ancien coach de Genappe prendra place sur le petit banc de l’ES Braine pour entamer la saison 2022-2023.



Lanterne rouge de P1, les Castellobrainois vivent une saison plutôt mouvementée avec une seule victoire au compteur en 18 rencontres et l’éviction fin novembre de l’ancien T1 Pascal Hofman remplacé par le président Stéphane Morias. En lutte pour sa survie au sein de l’élite du football provincial, le club de Braine-le-Château a pris les devants et a décidé de préparer dès maintenant le prochain exercice en nommant Michaël Ghion comme futur coach principal pour la saison 2022-2023. "C’est le choix le plus juste et celui qui s’inscrit au plus près des attentes du club, lâche Stéphane Morias. Michaël est un gars de la région, un clubman qui possède un état d’esprit qui colle parfaitement à notre mentalité. C’est un jeune entraîneur prometteur, très motivé, investi et dynamique."