Gregory Bilstein rejoint à son tour le RFC Perwez Brabant Wallon

Transfert n°8 pour le RFC Perwez, et logiquement le dernier, avec l'arrivée de Gregory Bilstein. Après Vincent Vandiepenbeeck, c'est donc un autre joueur d'expérience qui débarque puisque l'attaquant a tout de même porté les couleurs de clubs comme le White Star et l'Union avant de voyager dans les différentes séries nationales, de La Louvière au PAC Puzet en passant par Braine et Ganshoren pour ne citer qu'eux.