Et, de l’avis des coureurs eux-mêmes, il n’y avait pas que de la quantité mais également de la qualité sur les routes brabançonnes wallonnes.

Le Chaumontois Grégory Carême ne dira pas le contraire : "Par le passé, lorsque je m’alignais sur une course ECW, après 200 mètres, je portais une attaque et un groupe s’extirpait pour ne plus être rejoint. Là, quel niveau !"