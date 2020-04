Le club de volley-ball de Mont-Saint-Guibert va lancer une nouvelle équipe en P3 la saison prochaine.

La saison de volley-ball, comme toutes les pratiques sportives, est à l’arrêt complet. Depuis le 27 mars, il est acquis que les compétitions ne reprendront plus cette saison et qu’aucun titre ne sera décerné. Le classement final, lui, sera communiqué au plus vite sur base de la situation qui était de mise au 11 mars.

Guibertin, qui n’avait pas caché ses ambitions à l’aube d’une saison qui l’a vu retrouver la Ligue B, termine donc la compétition en tête de l’antichambre de l’élite. Même si une place lui semble promise au sein d’une Ligue A qui s’était retrouvée à 8 équipes au lieu de 10 cette saison, il est encore trop tôt pour affirmer que le club du Brabant wallon évoluera au sein de l’élite du volley belge la saison prochaine.

N’empêche, avec cette première place, l’Axis Guibertin a réussi à mener à bien son objectif principal de la saison. "Nous avons fait notre boulot", soutient Eric Davaux.

Derrière, les P3 et P2 devraient monter d’un cran, comme l’avaient fait un an plus tôt la Nationale 3 (vers la N2 donc) et les 2 formations de P1 (vers la promotion). "Cela fait six tickets pour l’échelon supérieur en 2 ans", confirme la cheville-ouvrière du club phare de la province. "C’est un bon bilan, même s’il faut avoir l’honnêteté de reconnaître que nous avons aussi pu profiter de la refonte du format des compétitions."

Une nouvelle équipe à la rentrée

S’il est difficile de se projeter dans l’avenir, l’Axis Beach, traditionnel tournoi festif de fin de saison, est actuellement maintenu (2-5 juillet) tandis que Guibertin a annoncé vouloir monter une nouvelle équipe la saison prochaine, en P3. Objectif ? Mêler l’amusement et la sérieux en réunissant d’anciens joueurs de provinciales dans une excellente structure et une excellente ambiance.