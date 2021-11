Vainqueur de la dernière étape au Nürburgring ce week-end, Guillaume De Ridder a empoché un troisième succès en cinq courses disputées cette saison, de quoi consolider son avance au général et lui offrir le titre de champion du monde de RX2e. "Remporter ce championnat était l’objectif de ma saison et il me faudra quelques jours pour réaliser la portée de ce titre", souligne celui qui est le tout premier à inscrire son nom au palmarès de ce championnat 100 % électrique.

Avec neuf points d’avance sur Jesse Kallio avant ce dernier rendez-vous, Guillaume De Ridder est parvenu à concrétiser ses objectifs sur un tracé allemand perturbé par des conditions climatiques particulièrement rudes. (...)