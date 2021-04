Guy Brison, ancien dirigeant de l'AFC Tubize et de l'Union, s'en est allé Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Le monde du football brabançon est en deuil. © Sterpigny

C'est avec une grande tristesse que le monde du football brabançon s'est réveillé ce jeudi matin au moment d'apprendre le décès de Guy Brison, homme bien connu dans la région et bien au-delà. Ancien dirigeant de l'AFC Tubize pendant de nombreuses années, il avait ensuite exercé une fonction de manager sportif du côté de la Royale Union Saint-Gilloise. Un homme réputé pour la qualité de son travail, respecté de tous et dont la passion pour le monde du ballon rond était sans faille, comme nous pouvions le constater à chacun de nos rencontres ou interviews.



Mais ce mercredi soir, Guy Brison a perdu son combat contre la maladie et s'est éteint. L'annonce de son décès a immédiatement été suivi de plusieurs témoignages, venus aussi bien de dirigeants de clubs que d'anciens joueurs qui ont côtoyé Guy Brison au cours de leur carrière. Un homme attachant, qui travaillait sans relâche pour le bien de son club, tout en veillant toujours sur les joueurs.



Parmi les témoignages, on pointera celui venu de Tubize, un club que Guy Brison a marqué de son empreinte.

"C’est avec émotion et tristesse que nous avons appris la disparition de Guy Brison. Il fut un des piliers majeur du club pendant de nombreuses années. Administrateur, Manager, mais surtout supporter et passionné, il a été de tous les combats avec l’AFC Tubize. Nous souhaitons apporter notre soutien à l’ensemble de ses proches. Nous pensons à lui. Il fera à tout jamais partie de l’histoire de notre club, nous ne l’oublierons pas ! Merci Guy !"



À sa famille et à ses proches, la rédaction de la Dernière Heure/Les Sports présente ses plus sincère condoléances.