Après son succès contre Waterloo, Tubize a gagné le droit d’accueillir la D1 de Tournai, ce dimanche (15 h), dans le cadre des seizièmes de finales de la Coupe de Belgique. "On a fait une dernière revue des troupes jeudi et convoqué seize joueurs puisque seul un gardien s’est blessé samedi passé, signale le coach, Jean-Jacques Barbier. On a aussi le retour de deux Français à l’entraînement, ils sont en forme et on va en profiter pour les intégrer."

Le championnat reste la priorité mais l’équipe monte en puissance au fil des jours. "On commence doucement à être au complet et on ne va pas se focaliser sur l’adversaire car le but est surtout de travailler les combinaisons en vue du championnat. Après avoir joué contre Amay qui est une division au-dessus, puis une D1 ici, on aura encore le BX (D2) la semaine suivante."

Et pour le club, disputer ce genre de match de gala est toujours une bonne opportunité "car il s’agit d’un match officiel, on attend quand même du monde, et puis on va retrouver notre parquet."

Quelles sont les chances des Tubiziens de passer ce tour ? "Je dirais 20 % étant donné qu’il y a deux divisions d’écart, mais on part tout de même avec cinq goals d’avance. Si on parvient à en garder six ou sept à la mi-temps, on pourrait les faire paniquer. D’autant que cette équipe est moins forte à l’extérieur."

L’opposition n’en reste pas moins élevée. "Ils sont dans un championnat où il n’y aura pas de descendant en raison d’une équipe bye. C’est l’occasion pour eux de faire une saison à l’aise avec les jeunes du cru. On va aussi retrouver Max Mayet, un ancien de chez nous. Ils sont plus forts mais si on reproduit notre prestation collective d’Amay, c’est de bon augure. On va jouer à fond dès le départ et essayer de tenir le plus longtemps possible."