Après une saison délicate au Léo, Harisson Lokilo s’est engagé au RCS Brainois. Une nouvelle étape dans la carrière de celui qui a connu le football professionnel pour avoir évolué au FC Brussels et au White Star. Mais à 26 ans, le défenseur a donné une nouvelle orientation à sa carrière, loin du monde professionnel.

Harisson, qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre le RCS Brainois ?

"Ma première motivation, ça a été le coach. J’avais déjà discuté avec lui en janvier mais par respect pour le Léopold et son président, je devais terminer la saison au Léo. C’est un coach que je connais et nous possédons la même mentalité, ce côté hargneux, cette soif de victoires. Le club m’a ensuite présenté le projet et les joueurs qu’il souhaitait intégrer dans l’effectif. Et puis, à 26 ans, j’avais besoin d’un nouveau challenge car je me reposais un peu trop sur mes lauriers au Léo."

Le Léo où vous avez vécu une saison compliquée…

"Très compliquée même. C’est dommage car sur le papier nous avions l’une des meilleures équipes du championnat. Mais entre le papier et le terrain, il y a souvent une grande différence. Ça a été très compliqué car nous n’avions pas la bonne mentalité."