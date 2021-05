Véritable moteur du beach soccer belge, la Newteam Brussels emmenée par Jérémy Chojnowski fait tout pour tirer la discipline vers le haut et installer la Belgique sur la carte du beach soccer mondial. Et le club brainois vient de frapper un grand coup puisqu’il a convaincu Heimanu Taiarui de rejoindre ses rangs.

Pas très connu du grand public, Heimanu Taiarui est pourtant une véritable légende du beach soccer. Capitaine de la sélection nationale de Tahiti, il est double vice-champion du monde (2015 et 2017) et Ballon d’Or 2015, année où il fut sacré meilleur joueur de la planète.

Un sacré renfort pour l’équipe mais surtout un homme simple qui va mettre toutes ses connaissances au service de la Newteam et du beach soccer belge, comme nous avons pu le constater lors de notre rencontre avec cette légende du beach.

"Avec Jérémy, nous nous connaissons depuis trois ans et je suis attentivement tout ce qu’il met en place pour développer le beach soccer en Belgique. Je suis un amoureux de ce sport et dès que je vois quelqu’un s’y investir autant, je fais tout pour venir l’aider", explique-t-il.

Cet été, le Tahitien jouera avec la Newteam lors des championnats d’Europe, tout en étant le coach de l’équipe masculine et féminine. Un joueur charmé par le projet brainois. "La différence entre la Newteam et les autres, c’est le développement de sa section féminine, avec deux équipes masculines et deux féminines qui iront à Nazaré. C’est du jamais vu et ça prouve toute leur motivation pour développer le beach en Belgique, comme leur travail avec les jeunes."

Gagner la Coupe du Monde avec Tahiti

Durant les prochaines semaines, de nombreux joueurs et joueuses vont pouvoir bénéficier de son énorme expérience. "J’ai commencé à jouer sur la plage, chez moi, à Tahiti, avec des buts faits avec des branches d’arbres ou des savates. Je me sentais déjà à l’aise dans le sable mais ce n’est que bien plus tard que j’en ai fait mon sport."

L’ascension fut alors fulgurante, jusqu’à ce jour de 2015 où il fut sacré Ballon d’Or. "Il m’a fallu pas mal de temps pour réaliser la portée de ce titre que je dois surtout à mes équipiers, à de nombreux sacrifices et de la persévérance. Cette année, j’espère réaliser mon grand rêve qui est de gagner la Coupe du Monde avec Tahiti."

Le Tahitien s’érige en véritable ambassadeur de sa discipline. "Le beach soccer est un très beau sport et je suis ravi de voir qu’il se développe de la sorte un peu partout dans le monde."

© Sterpigny



“Un changement radical de mentalité”

Jérémy Chojnowski, le responsable de la Newteam, se réjouit évidemment de l’arrivée de Heimanu Taiarui, heureux d’avoir convaincu le Tahitien de rejoindre ses rangs.

“On a rencontré Heimanu lors de plusieurs tournois et une véritable amitié est née. Rencontrer des gens du monde entier, créer des affinités, c’est aussi ça la beauté du beach soccer. Après lui avoir demandé de venir jouer et entraîner chez nous, il a accepté cette année. Tous les clubs du monde entier le veulent mais il a choisi de venir en Belgique parce qu’il respecte le travail qu’on réalise, aussi bien avec les hommes que les filles et les jeunes. Et en plus, il apprécie les Belges”, explique Jérémy Chojnowski.

Place à l’ambition

L’arrivée du Ballon d’Or 2015 offre d’autres perspectives à la formation brainoise. “Il a directement dit au groupe que ceux qui veulent aller à Nazaré pour prendre des vacances pouvaient rester en Belgique. S’il a accepté de nous rejoindre pour disputer ce championnat d’Europe, c’est pour gagner. C’est un changement de mentalité radical. Avant on allait à Nazaré pour découvrir, pour participer. Trois ans plus tard, on y va pour faire un résultat. Si on atteint les quarts de finale chez les hommes, c’est déjà exceptionnel. Par contre, pour les filles, l’ambition de Heimanu est la victoire. Il a été bluffé par le niveau des filles et je sais que son apport va nous faire basculer dans une autre dimension.”

Attirer une telle légende du beach soccer en Belgique est aussi un sacré coup de projecteur sur tout le travail réalisé ces dernières années pour développer la discipline. “On a passé un cap avec la création d’un club qui attire déjà une cinquantaine de jeunes et qui va faire des émules dans les autres clubs de football. Les dirigeants ont compris que nous n’étions pas concurrents au foot en prairie mais bien complémentaires.”