Hélène Connart remporte son combat au gala Fight Covid: "Je n’avais pas envie que ça s’arrête" Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny Après des mois sans combat, la Tubizienne a savouré son retour dans un ring lors du gala Fight Covid. © Eric T’Kindt

Le gala Fight Covid a bien eu lieu ce samedi, malgré les difficultés et restrictions liées à la crise sanitaire. Les plus jeunes ont pu s’exprimer durant l’après-midi, avant que les têtes d’affiche ne montent dans le ring dès 18h.



Parmi les combats suivis de près, il y avait celui de la Tubizienne Hélène Connart. Après des semaines d’attente, elle n’a pas manqué son retour dans le ring, avec une victoire face à la Néerlandaise Miranda Zondervan. "Ça fait du bien de remonter sur un ring, c’était très agréable, d’autant plus que c’était à la maison, dans notre club. C’était notre récompense en cette période très difficile pour tout le monde", confie-t-elle.



Si les boxeurs, comme les organisateurs, ont vécu durant plusieurs jours avec la peur de voir l’événement être annulé en dernière minute, ou d’un test covid positif, tous ont savouré ce moment. "C’était du pur plaisir. Je n’avais tout simplement pas envie que ça se termine. J’aurais bien fait dix rounds ou recommencé dès le lendemain tant ça fait du bien."



D’autant que le combat qu’elle a livré fut de qualité. "Je suis très contente de ma prestation de samedi. J’avais de très bonnes sensations, j’ai travaillé beaucoup de choses avec mon coach Othmane et beaucoup d’entre elles sont sorties samedi. J’ai mieux écouté que lors de mon dernier combat, j’ai sorti quelques beaux enchaînements, j’ai senti une réelle progression par rapport à il y a quelques mois."



Même si la situation reste compliquée pour les boxeurs en ce moment. "Les salles restent fermées, les sports de contact ne pas autorisés, hormis pour nous qui possédons un statut spécial nous permettant de continuer certains entrainements. Mais nous restons privés de tout ce qui entoure la boxe, comme les soins que nous revenons d’habitude avant et après les combats."



Sans oublier l’absence de perspectives, pour des athlètes motivés par la présence d’objectifs. "S’entraîner sans connaître la date de notre prochain combat, c’est peut-être le plus difficile. On reste prêts, on ne relâche pas les entraînements mais pour l’instant, il n’y a rien de concret."