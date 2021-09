Un combat pas prévu mais une joie immense pour Hélène Connart ce week-end du côté des Pays-Bas. Suite à un désistement dans un combat pour la ceinture mondiale de la fédération Enfusion, la Tubizienne a su saisir une opportunité en or. "Ce combat n’était pas du tout prévu au programme mais mon agent a su saisir l’opportunité quand on a appris le retrait d’une des deux combattantes. J’ai eu dix jours pour me préparer, ça été très dur mais je n’ai pas laissé passer cette opportunité", explique-t-elle.

Au terme d’un combat rude, la délivrance était au bout. (...)