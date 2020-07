Du côté des dirigeants du RCS Brainois, c’était un peu la soupe à la grimace ce week-end.

"On a reçu un appel samedi en soirée de la part de Nicaise où il expliquait qu’il avait reçu une offre de contrat pro à Roulers. Comment vouliez-vous qu’on rivalise avec ça financièrement et sportivement ? On ne pouvait pas se permettre éthiquement de bloquer ce transfert", expliquait Henri Pensis, directeur sportif.

"On est très déçu de le perdre car il était une pièce maîtresse pour la saison à venir. On est également déçu du moment choisi de la part de Roulers pour contacter le joueur. On a repris les entraînements fin de semaine dernière, il était motivé et un leader du groupe. On doit maintenant se mettre à chercher un nouveau gardien car on ne pouvait pas compter sur le jeune Jérémy Hoffman (20 ans), en provenance de l’école, pour remplir ce rôle de numéro 1. Dieu sait qu’il est compliqué de trouver un gardien fiable à notre niveau. On a donc du pain sur la planche pour trouver son héritier, un portier qui aura un niveau équivalent à la hauteur de nos ambitions" , concluait le dirigeant brainois.