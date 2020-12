Cela va notamment permettre aux clubs d’organiser des tournois de jeunes au printemps, de quoi faire plaisir aux enfants mais aussi renflouer un peu les caisses des clubs qui souffrent de plus en plus.



"Ces dates qui restent libres pour nous permettre d’organiser des tournois, c’est une excellente chose. Ces tournois, c’est une sorte de récompense pour les jeunes après leur saison. Et puis il ne faut pas se le cacher, ils sont primordiaux pour la santé financières des clubs. Sans ces tournois, la situation deviendrait plus que dramatique."



La reprise de (demi) championnats fixée au mois de février pour le football amateur , mais aussi la reprise de la compétition chez les jeunes et la possibilité d’organiser des tournois au printemps, voilà autant de perspectives qui permettent aux clubs de se montrer un peu plus optimistes.Du côté du RCS Brainois, Henri Pensis se dit satisfait de la reprise des décisions prises.En espérant que le règlement sera respecté par toutes les équipes et qu’on ne se retrouvera pas avec des dizaines de recours dans les mois à venir.L’autre grande nouvelle est que les jeunes pourront également reprendre le chemin de la compétition.