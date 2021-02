2021 annonce une saison où Ludovic Robeet aura l’occasion de jouer sa carte. Mais ce ne devrait pas être dès cette semaine. « A voir le profil des étapes, nous aurons beaucoup d’arrivées groupées et on miser dès lors logiquement sur les hommes rapides de l’équipe. Avec la cinquième place de Lyvens sur le Grand Prix de la Marseillaise dimanche, nous sommes confiants et rassurés du travail hivernal et du stage récent. La motivation sera au rendez-vous. » Mais une course n’étant jamais une autre, avec une étape plus vallonnée, qui sait si Ludovic n’aura pas son jour de gloire sur l’épreuve… Par contre, une certitude, il ne mise pas sur le contre-la-montre individuel de ce dimanche à Alès.