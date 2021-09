Si au niveau de l’intensité, la rencontre a démarré sur les chapeaux de roues, avec deux cartes jaunes après seulement quarante-cinq secondes du côté rebecquois, au niveau du jeu, c’est Hamoir qui aura pris le match à son compte et ce dès le début des échanges, en ouvrant la marque après à peine quatorze minutes de jeu.

Plus vif, plus engagé et surtout plus juste dans ses passes et ses actions, l’entrejeu hamoirien, par ses nombreuses combinaisons, aura mis l’équipe rebecquoise en grande difficulté, comme l’expliquait Luigi Nasca à l’issue de la rencontre.

“Le match a été faussé dès le début avec ces deux cartes jaunes. (...)