Faire au moins aussi bien que la saison écoulée : l’objectif brainois en R2A est clair pour 2022-23. La formation de Laurent François a terminé 5e et s’est qualifiée pour les playoffs, elle veut donc faire mieux et s’en est donné les moyens avec un recrutement basé (notamment) sur des intérieures et de la taille. Leslie Sango Somao (Runners), Rémi Drantmann, Romane Comelli, Alexandra Popovici (toutes trois de UB Woluwe U17-R2), Ilona D’Aronco (Bouge P2), Nina Robert (Loyers R1) et Sana Fouka (Spirou Ladies U19-R2) ont signé.