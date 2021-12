Karaté - Quentin Mahauden, le grand espoir du karaté belge

Après avoir signé la meilleure prestation de la délégation belge lors de l’Euro en mai, le Rebecquois Quentin Mahauden est ensuite passé à un cheveu de la qualification pour les Jeux de Tokyo au terme d’une journée longue de six combats d’une folle intensité. Pendant l’été, il s’est consolé avec une médaille de bronze décrochée lors de l’Euro -21 ans. Et le jeune Brabançon a bouclé cette fantastique année 2021 par son premier Mondial. Dans les Émirats arabes unis, Quentin (20 ans) ne s’est incliné qu’au pied du podium mais ce résultat malheureux n’enlève rien aux parcours accomplis, cette année, par celui qui est bel et bien notre meilleur karatéka actuel.

© DR

Automobilisme - Guillaume De Ridder a marqué l’histoire

Le Nivellois Guillaume De Ridder avait fait le pari un peu fou de prendre part au tout premier championnat du monde de Rallycross 100 % électrique. Convaincu de ses capacités, Guillaume De Ridder n’a cessé d’étonner tout au long de la saison. Le Nivellois a rapidement pris la tête du championnat de RX2e pour s’offrir une belle bagarre avec son rival Jesse Kallio. Une bataille qui fut âpre, jusqu’au dernier rendez-vous de la saison en novembre dernier sur le célèbre circuit du Nürburgring. Ce jour-là, le Nivellois a résisté à la pression et s’est même offert une dernière victoire pour aller décrocher la couronne de champion du monde. Un moment qui restera gravé à jamais puisque Guillaume De Ridder est le tout premier pilote de l’histoire à écrire son nom au palmarès de ce championnat 100 % électrique. Un rêve de gosse qui s’est réalisé pour celui qui n’a cessé de se battre ces dernières pour atteindre le top niveau mondial. Une étape de plus dans une carrière qu’il espère plus brillante encore.

© DR

Triathlon - Wim De Paepe, un doublé en bronze

Pour sa première participation à un triathlon international, Wim De Paepe (CABW) a décroché une très belle médaille de bronze lors de l’Euro disputé à Valence à la fin du mois de septembre. Une sacrée performance pour celui qui s’est mis au triathlon pour handisportifs il y a un an, après avoir notamment connu les Jeux Paralympiques de 2004 en tant que nageur. Le bronze est sans aucun doute la couleur préférée de Wim De Paepe puisqu’un mois et demi plus tard, il terminait à une brillante troisième place lors des championnats du monde à Abu Dhabi. Nul doute qu’en 2022, il visera des médailles d’une autre couleur.

© DR

Badminton - Charles Fouyn en mode espoir européen

S’il n’était encore que U17, Charles Fouyn a découvert la catégorie U19 en 2021. Une découverte plutôt réussie puisqu’il y a notamment décroché le titre de champion de Belgique en simple et en double mixte, déjà chez les U19. Mais cette année 2021, la meilleure de sa carrière, elle a surtout été marquée par cette superbe médaille de bronze décrochée aux championnats d’Europe. Le résultat le plus marquant de sa saison, preuve qu’il faudra compter sur le Jodoignois dans les années à venir. Que ce soit sur la scène belge ou mondiale du badminton.