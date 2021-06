La pandémie a ouvert la porte des challenges digitaux en mars 2020 ce qui permettait d’entretenir une forme d’activité collective "à distance".



Un an et demi plus tard, le déconfinement ouvre des nouvelles perspectives pour le sport collectif. Le challenge "Je cours pour ma commune" version 2021, qui vient de se terminer, a été le reflet de cette période de transition entre la recherche d’alternatives et le retour aux activités classiques. Avec, en conséquence, un engouement moindre par rapport à la précédente édition pour ce type de défi.

Au petit jeu de l’accumulation des kilomètres sur les 8 jours du challenge, la commune d’Incourt (dont quelques représentants sont sur la photo ci dessus) est le grand vainqueur 2021 du challenge qui a mobilisé les coureurs débutants "Je cours pour ma forme" et le club local des plus expérimentés "Je cours pour Incourt" autour de l’objectif.

Olivier (Colmant), un militaire à la retraite, et Priscillia (Dehut), active au service jeunesse de la commune, sont les moteurs de la belle dynamique. "Nous avons 4 groupes JCPMF (un 0-5, deux 5-10 et un 10+) et le groupe JCPIncourt et nous allions terminer nos sessions le dimanche 27 juin, ce qui tombait bien avec le challenge !"

Les groupes de coureurs à Incourt se sont mobilisés pour parcourir 2812 km en 8 jours. Le jour du "diplôme", le 27 juin, les expérimentés ont même couru un semi-marathon. Larry Goffoy (Incourt) était d’ailleurs le premier coureur à atteindre les 200km, la contribution maximale possible. "Nous étions aussi soutenus par notre Bourgmestre, très sportif lui-même, et par la volonté de faire mieux qu’au premier challenge (2020) où nous avions terminé 4e !"

La commune de Cerfontaine, qui revenait en boulet de canon sur Incourt, termine seconde avec 2753 km et 357 activités. Assesse, aussi habituée aux hauts de classements, termine à la 3e place avec 2581 km et 262 activités. Ces 2 communes ont fait preuve de beaucoup de fair-play en félicitant les vainqueurs sur les réseaux sociaux notamment.

Les podiums par province