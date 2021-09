Interclubs cadets et scolaires: le CABW champion en D1, le CS Dyle sacré en D2 Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny En dix ans, le titre n'a échappé qu'à une seule reprise au club nivellois. © Smeets

Comme c'est le cas depuis 2011, à l'exception de l'année 2014, le CABW s'est offert le titre de champion interclubs 2021 en cadets et scolaires. Avec un total de 543,5 points, les Nivellois devancent les clubs de Seraing et Verviers. "En tête du début à la fin. Bravo à tous athlètes, entraîneurs, dirigeants, accompagnants, bénévoles, sympathisants", exulte Noël Lévêque.



De son côté, l'Excelsior se classe 7e et est donc relégué en D2. "Coup dur pour la Youth Blue Army avec une septième place sur huit, 406 points, à trois points du maintien", indique le club bruxellois.



D2: Le CS Dyle brille à domicile

Les intercercles D2 se déroulaient sur la piste extérieure du Blocry à LLN et ont permis aux jeunes du CS Dyle de terminer victorieux. Le club brabançon wallon évoluera à nouveau dans la plus haute division l'an prochain. "Au delà des 46 athlètes qui ont fait de cette journée un succès collectif, c'est aussi une cinquantaine de sympathisants et volontaires qui ont travaillé depuis plusieurs jours pour contribuer à ce succès, sans compter leurs heures", précise Sébastien De Grève.