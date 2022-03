Il n’aura fallu que trois petites minutes à Perwez que pour faire un pas de plus vers le titre de champion et débloquer le marquoir grâce à l’ouverture du score de Benazzi. Un but qui aura eu le mérite de totalement libérer les Rouge et Blanc d’une potentielle pression qu’il peut y avoir dans ce genre de soirée. Malgré une belle opposition guibertine, Perwez n’aura eu, alors, plus qu’à dérouler et s’offrir un dernier baroud d’honneur, en enfilant les buts, jusqu’aux trois coups de sifflets, venant officialiser le titre que tout un club attendait depuis de longs mois.

Un moment historique pour, comme savourait Christophe Mortier, coach perwézien.