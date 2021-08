Premier objectif de sa saison 2021, Bruno Slegers a bouclé l’IM140.6 de Gdynia (Pologne) en 9 h 48 min 55 s, ce qui donne une 27e place au général, mais surtout une seconde place dans sa catégorie. “J’ai espéré avoir le slot pour Kona mais finalement le vainqueur l’a pris. Ce sera pour plus tard, j’ai d’autres possibilités, cette année ou l’an prochain. Je me dis que c’est peut-être mieux d’attendre et être plus fort quand j’irai, vu l’investissement”

À 20 ans, le Chastrois brille à l’échelon international et a parfaitement négocié le rendez-vous. “Mon dernier IM, je mettais 10h50 ! Ici, je le descends d’une heure avec un vélo bien plus compliqué vu les 1 800 m de D + ! Je suis content de ma natation, une première dans la mer où il a fallu gérer les tasses d’eau salée… J’ai perdu du temps à vélo alors que je me trouvais sixième à ce moment. Mais une bonne course à pied malgré des problèmes gastriques m’a permis de terminer à moins d’une heure du vainqueur au scratch. Le temps du vainqueur démontre que cet IM était vraiment costaud.”

Bruno Slegers continue donc à apprendre et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. “Dans 15 jours, déjà, je serai au championnat de Belgique 70.3 à Menin, et je serai au départ avec les pros, une première qui me fait plaisir. Je sais que je récupère bien même s’il me manquera probablement une ou deux cartouches dans les dix derniers kilomètres à pieds. Mais un peu comme les coureurs qui sortent du Tour de France, je serai avec un peu de fatigue mais un bon volume que j’espère exploiter pour faire une performance.”