Ismaïl El Omari ne cesse d’affoler les compteurs. Samedi, alors que tout le Tivoli attendait le sacre de la RAAL, le buteur de la Royale Union Tubize-Braine est sorti de sa boîte pour planter un doublé et doucher les espoirs des Loups. Brassard de capitaine autour du bras, El Omari a inscrit ses 25e et 26e buts de la saison, bien décidé à ne pas s’arrêter en si bon chemin, lui qui veut désormais vivre le tour final avec les Tubiziens. Un club au sein duquel il a décidé de s’installer à long terme puisqu’à 31 ans, et malgré de nombreuses sollicitations, le buteur a prolongé pour trois saisons supplémentaires au stade Leburton. L’occasion de faire le point avec lui sur sa saison, ses ambitions, son amour pour la RUTB et son envie de ramener le club à une meilleure place sur la carte du football belge.