Si Rebecq rêve d’une participation au tour final au terme de la saison, la direction a entamé la préparation de la suivante avec les prolongations de contrat de quatre cadres : Lou Wallaert, Constant Delsanne, Mickael Oliveira et Mathieu Herbecq, son capitaine. Pour Mathieu Herbecq, il s’agira, déjà, de la septième saison à Rebecq.

Mathieu, qu’est-ce qui vous a motivé à rempiler pour une saison supplémentaire ?

"C’est un club au sein duquel je me sens bien, l’ambiance est excellente et puis cela fait quelques années que l’on essaie de garder un noyau assez stable. On est devenu une bande de potes. Les objectifs du club sont toujours intéressants puisque chaque année on vise le haut de tableau. Je n’avais aucune raison de partir."

Rester 7 ans dans un club, c’est quelque chose qu’on ne voit plus beaucoup dans le foot actuel.