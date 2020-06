Jeremy Nerinckx évoque son transfert à Tubize: "Une fierté de revenir à l'AFC" © AFC Tubize Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Passé à l’AFC durant sa formation, il portera le maillot de l’équipe première la saison prochaine.



A la recherche d’un nouveau défi après la fin de son aventure avec Ganshoren, Jeremy Nerinckx s’est finalement engagé à l’AFC Tubize. Un retour aux sources pour celui qui avait transité par le stade Leburton durant sa formation. L’occasion d’évoquer avec lui les raisons de son transfert à l’AFC et ses ambitions pour la saison prochaine.



Jeremy, comment s’est fait votre transfert à Tubize?

"Les premiers contacts avec le club remontent à il y a quelques semaines mais ce n’était pas encore très concert car on ne savait pas encore comment allait évoluer la situation du club. Le coach m’a ensuite rappelé pour me dire qu’il comptait sur moi et qu’il aimerait que je rejoigne le club. Tout s’est ensuite fait assez rapidement."



Que représente ce retour à l’AFC?

"C’est une fierté. Je suis arrivé à Tubize à l’âge de dix ans pour partir un an plus tard à Anderlecht. Je suis revenu au club en 2013 pour jouer avec la réserve et sept ans plus tard, je reviens pour porter le maillot de l’équipe première. C’est une fierté de retrouver le club dont je rêvais de porter les couleurs durant ma formation."



C’était le bon moment pour revenir à Tubize?

"Après ma bonne saison à Ganshoren, je voulais retrouver une D2 amateurs que j’avais connu avec Woluwe-Zaventem. Aujourd’hui, le club évolue plus bas que par le passé, c’est d’ailleurs bizarre de se dire que Tubize jouera en D2 amateurs, mais un nouveau projet se met en place, avec une nouvelle direction qui réalise du bon travail."



Quelle seront les ambitions?

"L’objectif sera de jouer le Top 5 dans un premier temps. Pour le futur, j’espère que Tubize retrouvera un jour le haut niveau et j’espère pouvoir participer à cette remontée."