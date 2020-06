Jérémy Nérinckx rejoint l'AFC Tubize © AFC Tubize Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Champion avec Ganshoren, le joueur était à la recherche d'un nouveau défi. Il y a quelques jours, Jérémy Nérinckx nous avait confié qu'il ne prolongerait pas l'aventure avec Ganshoren, pourtant champion en D3 amateurs. A la recherche d'un nouveau défi, il vient de se trouver un nouveau club pour la saison prochaine puisqu'il s'est engagé à l'AFC Tubize, un club par lequel il a transité durant sa formation.



"Ancien «Jeune Sang et Or» en 2004 et 2013, Jérémy a ensuite défendu les couleurs de l’Union, de Woluwe et du FC Ganshoren avec qui il a été champion de D3 cette saison. Il est heureux de revenir chez nous et à 25 ans, il veut s’imposer dans la défense tubizienne", indique le club.