Jérôme Clercq quitte le RCS Brainois et s'engage à Waterloo © sterpigny Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Le RRCW enregistre également l'arrivée de Martin Voos et les départs de trois joueurs.



Le RRC Waterloo a débuté son mercato en vue de la saison prochaine et frappe un grand coup d'entrée puisqu'il vient de s'attacher les services de Jérôme Clercq, le gardien du RCS Brainois. Le club annonce également l'arrivée de Martin Voos, un latéral actif à Grez-Doiceau cette saison.



Trois départs actés

Rayon départs, Lorenzo Tejeda a signé à Borght, Daniel De Sousa retourne à Rhode alors que Lloyd Porreweck, serviteur du club et dont l'excellente mentalité a toujours été saluée par tous au club, s'en ira également au terme de cette saison.