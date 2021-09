En quittant Jodoigne à la fin du mois d’août, on pensait Jérôme Roberty bien parti pour s’engager au RCS Brainois.

"Je me suis entraîné deux fois là-bas et disputé deux matches amicaux, j’aurais pu m’y engager mais le noyau était déjà conséquent et ce n’était pas un bon plan. Mais tout s’est bien passé et mes séances à Braine m’ont permis de garder un bon rythme."

Contacté par de nombreux clubs, de la P2 à la D2, c’est finalement vers Oppagne qu’il s’est dirigé. "Le club m’avait déjà contacté par le passé et on peut dire que les astres se sont cette fois alignés."