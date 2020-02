Les trois entités sont les clubs partenaires brabançons du Standard de Liège.

Depuis quelques années maintenant, le Standard de Liège a noué des collaborations avec des clubs sur l’ensemble du territoire wallon et à Bruxelles. Ces clubs plus communément appelés clubs partenaires bénéficient alors d’échanges avec le Standard, tout en ayant la possibilité de permettre à leurs meilleurs éléments de passer des tests au sein de l’académie liégeoise, avec l’opportunité de l’intégrer pour les meilleurs d’entre eux.

En Brabant wallon et à Bruxelles, ils sont désormais trois à avoir une collaboration privilégiée avec le Standard puisque le RSD Jette a récemment rejoint Braine et Jodoigne. "Nous avons une collaboration exclusive avec Jette pour Bruxelles qui est l’un des plus gros clubs formateurs de Bruxelles, possède un vivier de 600 jeunes et est deuxième au classement Iris élite, derrière le RWDM. Les relations sont excellentes depuis le début avec Braine, un club très proactif, alors qu