Face à une belle opposition, jeune et rapide, Jodoigne s’est imposé 3-2 contre les espoirs du RWDM. Menés 0-2, les Canaris sont revenus à 1-2 via Di Paula avant de prendre le dessus en seconde période avec des réalisations de Beaupain et Congosto. Dimanche à 14 h 30, c’est Perwez (P2) qui se déplacera à la Cabouse.

Ill Vitija rejoindra le staff

Christophe Kinet avait annoncé vouloir renforcer son staff en vue de la prochaine saison. C’est chose faite avec l’arrivée de Ill Vitija, un jeune formateur, actuel T1 des U 19 interprovinciaux de Huy. Il aura une étiquette de T2, proche de l’entraîneur principal sur le terrain.