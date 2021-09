À chacun sa mi-temps. Ou presque. Jodoigne a maîtrisé la première mi-temps et contrôlé sans trop de difficultés l’avantage qu’elle s’est octroyé assez tôt dans ce match parfois musclé.

Le solide trio Puttemans - Mbolo - Sylla s’est d’ailleurs régalé sur chacun des ballons profonds destinés aux attaquants gaumais. C’est ainsi, sur une balle partie des pieds de Mbolo, que viendra le but initial. Mangunza, parti en profondeur, échappe alors à une défense qui s’aligne mal et ajuste Reichert d’un tir croisé, via le montant (0-1).

La physionomie de la partie va cependant évoluer au fil des minutes après le repos. Libéré par la montée au jeu de Jacob, Habay égalisera à un quart d’heure du terme, via Herman (1-1). Les Gaumais penseront même arracher la victoire, mais finalement, le doublé du même Herman sera annulé pour hors-jeu.

Technique