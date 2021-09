Jodoigne débute son championnat à Habay: "S'installer le plus haut possible dans la colonne de gauche" Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny Après une excellent parcours en Coupe de Belgique, les joueurs de Christophe Kinet doivent déjà se remobiliser pour leur premier match de championnat ce mercredi à Habay-la-Neuve. © Sterpigny

Après un super parcours en Coupe de Belgique, qui l'a emmené jusqu'au 5e tour, Jodoigne se plonge dans la réalité du championnat avec une première rencontre programmée ce mercredi soir du côté de Habay. L'un des premiers paramètres à gérer sera la distance et l'horaire d'un match en pleine semaine. "C’est un très long déplacement (NdlR: 300 km aller-retour), avec des joueurs qui travaillent la journée, il va falloir s’organiser", pointe Christophe Kinet.



Il faudra aussi gérer la fatigue des joueurs après ce beau parcours en coupe. "Il y a eu une grosse débauche d’énergie de la part des joueurs ce dimanche, place à la récupération maintenant. Peut-être que je devrai faire tourner un peu."



Quoi qu'il en soit, Jodoigne a prouvé tout au long de la préparation que l'équipe serait capable de montrer de bonnes choses en championnat. "Il faut oublier l'euphorie de la coupe et passer tout de suite à autre chose mais je sens que mon équipe est prête. Nous aurons peut-être des creux en fonction de la réaction des joueurs au volume de travail mais pour l'instant, je sens que physiquement mon groupe réagit bien."



De quoi afficher des ambitions élevées? "J'ai été voir Rochefort-Dison samedi, un duel entre deux candidats au titre, mais le niveau était très relevé. Pour le reste, après une saison blanche, c'est difficile de réellement jauger les forces en présence. Nous partons un peu dans l'inconnue mais l'ambition est de s'installer le plus haut possible dans la colonne de gauche."