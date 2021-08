Avant d’aborder son 2e tour de Coupe de Belgique, sur ses quatre matchs déjà disputés cet été, Jodoigne tient un bilan comptable de deux victoires (contre Geer, et contre Montignies au 1er tour de Croky Cup) et deux défaites, face à la RAAL et le RFC Liège. "C’est correct et dans le timing de la préparation, c’est logique", nous raconte le T1, Christophe Kinet. (...)