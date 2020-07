Ces dernières années, la RAS Jodoigne fait preuve de dynamisme, bien emmenée par une équipe première qui est parvenue à se hisser à l’échelon national. Mais comme le rappelle son président Jean Winnepenninckx, un club, ce n’est pas qu’une équipe première. Et ça, on l’a bien compris à Jodoigne, où les jeunes tiennent une place importante, bien encadrés par une structure de qualité.

Afin de soulager Johan Grommen dans sa fonction de responsable de l’école des jeunes, les dirigeants de la RAS Jodoigne ont décidé d’engager Nicolas Melain pour s’occuper spécifiquement de l’organisation des tournois et des événements sportifs, épaulé par Alain Maricq, ancien responsable de l’école des jeunes du club.

Les deux hommes, ainsi que les membres du comité, ont planché sur un nouveau concept visant à dynamiser la saison des jeunes de la RASJ. C’est ainsi qu’est né le Concept Cabouse Cup, un concept rassemblant l’organisation de sept tournois sur l’ensemble de la saison. “Ce concept a pour but d’innover dans l’organisation des tournois de jeunes. Chaque jeune aura l’occasion de participer à des tournois en adéquation avec son niveau footballistique, et ce, dans les meilleures conditions. Il y aura pour la première fois, l’organisation d’un tournoi international U13, qui sera d’un niveau très relevé. La volonté est d’inscrire la Ville de Jodoigne sur la carte de la Belgique, et de devenir un des exemples d’organisations dans le Brabant wallon, tout en inscrivant son concept dans le long terme”, avancent les responsables du club.

La Cabouse Summer Cup (U7 à U14) lancera la saison les 29 et 30 août et le 5 septembre, avant de voir se succéder le Préliminaire International tournament U13 RASJ (31/10), le Préliminaire International U12 OHM (11/11), le Préliminaire International tournament U13 RASJ (11/11), l’International tournament U13 RASJ (4/4), le tournoi des jeunes RASD End of season (15, 16, 22 et 23/5) et un tournoi de mini-foot pour adultes (19/6).