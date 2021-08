Jodoigne et Braine vont se retrouver en Coupe de Belgique, comme il y a pratiquement un an lorsqu’ils s’affrontaient dans la même compétition. Le 6 septembre 2020, le match fut serré, Braine l’emportait 2-1 mais Jodoigne aurait pu revendiquer plus. Une rencontre marquée par l’exclusion jugée sévère de Mbolo à l’heure de jeu, de quoi orienter l’issue de la rencontre. Un an plus tard, Jodoigne compte bien prendre sa revanche sur les Brainois, comme nous le confie Romain Puttemans, le capitaine jodoignois.

Romain, il y a pratiquement un an, vous étiez sortis de la Coupe de Belgique par Braine. Qu’est-ce que les retrouvailles de dimanche évoquent dans votre camp ?

"Ce n’est pas un bon souvenir. Dimanche, nous aurons à cœur de gagner ce match et de prendre notre revanche. Nous allons tout faire pour l’emporter après avoir fait le plein de confiance le week-end dernier avec notre victoire contre Hamoir."