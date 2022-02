Formé au RCS Brainois et à l’AFC Tubize avant de poursuivre sa carrière avec les U21 et les pros du Standard, Jonathan Okita évolue aux Pays-Bas plus de quatre ans. Après une première saison au MVV Maastricht, il dispute sa quatrième saison au NEC Nimègue, club avec lequel il vient d’accéder à la Eredivisie. Nous avons profité de son passage en Brabant wallon pour évoquer son parcours et ses envies pour le futur.

Jonathan, comment se passe votre première saison en Eredivisie ?

"Ça se passe bien. On a bien débuté en prenant beaucoup de points, j’ai marqué pas mal de buts, j’ai délivré des assists et livré de bonnes prestations."

Vous disputez votre quatrième saison à Nimègue. Comment vous sentez-vous dans ce club ?

"Je me sens comme à la maison. Quatre ans, c’est beaucoup dans la carrière d’un joueur. Bien sûr, il y a eu des moments plus compliqués, notamment au début de la saison dernière. Mon niveau avait baissé, mentalement je n’étais pas au top mais je me suis bien rattrapé en fin de saison, notamment lors des playoffs, avec la montée en D1 à la clé."

Une montée en D1 que le club doit notamment à votre but décisif inscrit lors de la finale des playoffs. Quel souvenir gardez-vous de ce moment ?

"C’est la meilleure chose que j’ai vécue dans le football. Au terme de la phase classique, nous n’occupions que la 6e place sur les huit qualifiés pour les playoffs. Nous gagnons le premier match 4-0, le suivant 3-0 et puis la finale 2-1. J’ai marqué lors de chaque match des playoffs avec ce but en finale. Émotionnellement ça a été très fort."