À 39 ans, Jonathan Starquit a décidé de raccrocher définitivement les gants et de se lancer dans une nouvelle carrière d’entraîneur des gardiens au RCS Brainois. Une décision toujours difficile à prendre, mûrement réfléchie par celui qui a arpenté pendant de nombreuses années les pelouses brabançonnes. "Genappe a décidé de rajeunir l’équipe, je pouvais rester mais je ne savais pas dans quel rôle et puis avec le Covid, ça fait six mois qu’on est à l’arrêt. Henri Pensis est alors arrivé avec ce projet à Braine, retravailler avec lui, Pascal Pilotte, Nicolas Clercq et Esteban Salido, c’est quelque chose qui m’a motivé. J’ai réfléchi pendant deux mois mais c’est le genre d’opportunité qui ne se présente pas chaque année", explique-t-il.