Sur le départ à la RAAL où il n'a pas été prolongé, Jordan Henri continuera à évoluer en D2ACFF.

Le Louviérois rejoint en effet la RUS Rebecquoise, qui a disputé le tour final D2ACFF pour la montée mais qui n'a pas pu aller plus loin faute de refus de licence N1.

Après l’Olympic de Charleroi, Tubize, La Louvière Centre et la RAAL, il s'offre, à 29 ans, un nouveau défi ambitieux, Rebecq voulant faire partie du bon wagon la saison prochaine en D2ACFF.

"Rebecq a constitué une très belle équipe, c’est un club familial,ambitieux et qui a montré beaucoup d’intérêt pour moi, j’ai donc adhéré au projet. De plus je connais les coachs et la plupart des joueurs", a confié celui qui fut champion avec la RAAL il y a quelques semaines.