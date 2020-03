Le Français s’en va alors que le club est dans la zone rouge, tant footballistiquement que financièrement.

Arrivé au mois d’avril 2014 dans la cité du Betchard, Josselin Croisé a décidé de remettre sa démission, selon sa version des faits, épuisé par la situation financière désastreuse du club. « Nous avons eu beaucoup de problèmes à gérer ces quinze derniers mois, c’était devenu notre quotidien. J’aurais aimé aller au bout de l’aventure avec Tubize, mais c’était vraiment devenu trop pesant pour moi. On a mené une procédure de réorganisation judiciaire, ça a été une épreuve. J’ai encaissé pas mal de coups et c’était devenu difficile à vivre », avoue celui qui a assuré le rôle de directeur général durant six ans.

Même s’il reste sur trois saisons passées principalement dans la zone de relégation, il garde aussi en mémoire de bons passages. « L’année 2015-2016, où on a failli monter, notamment. On a perdu les deux derniers matchs, sinon on aurait pu rejoindre la D1A. Cela a été un des tournants dans l’histoire du club. Mais c’est surtout la réforme du championnat, avec la création d’une D1B à huit club qui nous a fait mal. Il n’y avait plus qu’un montant et demi chaque saison… »

Josselin Croisé n’entend pas s’engager tout de suite dans un nouveau projet. « J’ai besoin de me ressourcer, car ça a été un long combat à mener. Je dois m'en remettre physiquement… »